Voyage en comédie Auditorium l’Amassa Sanguinet

Informations pratiques

Sanguinet

Voyage en comédie

Auditorium l’Amassa Allée Raba Sanguinet Landes

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 20:30:00

fin : 2026-09-12 23:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Autant une initiation qu’un hommage au cinéma, Thomas Croisière nous embarque pour 80 minutes de rires, souvenirs et anecdotes aussi incroyables que les merveilles de comédies qu’il évoque. Grâce à elles, nous retrouvons avec gourmandise les sacrés monstres du 7ème art que sont Bébel, de Funès, Le Splendid et tant d’autres.

Notre Monsieur Cinéma, partisan du rire ensemble, nous invite à (re)voir et (re)découvrir ces comédies populaires qu’il aime tant et qu’il a partagées avec ses enfants avant de les offrir au public. Un spectacle qui vous enchantera pour peu qu’il laisse aussi libre cours à son autre passion le karaoké. .

Auditorium l’Amassa Allée Raba Sanguinet 40460 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 28 05 90 lmolin@wanadoo.fr

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English : Voyage en comédie

L’événement Voyage en comédie Sanguinet a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Grands Lacs