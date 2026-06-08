Foire du lac à Sanguinet Stade Sanguinet

Sanguinet

Foire du lac à Sanguinet

Stade 544 Avenue du Stade Sanguinet Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 09:00:00

fin : 2026-08-15 19:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Grande foire commerciale !

Restauration à la salle des fêtes organisé par le sac rugby midi et soir, animation la journée par une bandas et bal le soir .

Stade 544 Avenue du Stade Sanguinet 40460 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 09 25 03 sacrugby@orange.fr

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English : Foire du lac à Sanguinet

L’événement Foire du lac à Sanguinet Sanguinet a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Grands Lacs