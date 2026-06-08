Foire du lac à Sanguinet Stade Sanguinet
Foire du lac à Sanguinet Stade Sanguinet samedi 15 août 2026.
Sanguinet
Foire du lac à Sanguinet
Stade 544 Avenue du Stade Sanguinet Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 09:00:00
fin : 2026-08-15 19:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Grande foire commerciale !
Restauration à la salle des fêtes organisé par le sac rugby midi et soir, animation la journée par une bandas et bal le soir .
Stade 544 Avenue du Stade Sanguinet 40460 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 09 25 03 sacrugby@orange.fr
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English : Foire du lac à Sanguinet
L’événement Foire du lac à Sanguinet Sanguinet a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Grands Lacs
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