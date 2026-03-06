Spectacle Magic Ballon Show Salle des fêtes Sanguinet
Spectacle Magic Ballon Show Salle des fêtes Sanguinet mercredi 5 août 2026.
Sanguinet
Spectacle Magic Ballon Show
Salle des fêtes 216-280 Place de la Mairie Sanguinet Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 11:00:00
fin : 2026-08-05 12:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Spectacle de magie clownesque, jonglage, sculpture de ballons… .
Salle des fêtes 216-280 Place de la Mairie Sanguinet 40460 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 20 96
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English : Spectacle Magic Ballon Show
L’événement Spectacle Magic Ballon Show Sanguinet a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Grands Lacs
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