Tournée Mes déchets en vacances à Sanguinet Sanguinet
Tournée Mes déchets en vacances à Sanguinet Sanguinet mercredi 29 juillet 2026.
Sanguinet
Tournée Mes déchets en vacances à Sanguinet
Sanguinet Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29 2026-08-12
Dans le cadre de sa campagne estivale Mes déchets en vacances , le SIVOM du Born déploie cet été un ambassadeur du tri chargé d’informer et de sensibiliser les touristes à la gestion des déchets et aux bons gestes de tri.
Il sillonnera à vélo les stations balnéaires et zones les plus fréquentées de notre territoire sur les mois de juillet et août, en allant à la rencontre des vacanciers et des locaux pour les conseiller et répondre à leurs questions.
29/07 Au marché
12/08 Au bourg
– le matin .
Sanguinet 40460 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 20 96
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English : Tournée Mes déchets en vacances à Sanguinet
L’événement Tournée Mes déchets en vacances à Sanguinet Sanguinet a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Grands Lacs
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