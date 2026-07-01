Voyage en compagnie de Nasredine Hodja, Parc départemental du Sausset, Aulnay-sous-Bois

Informations pratiques

Voyage en compagnie de Nasredine Hodja Dimanche 26 juillet, 16h00 Parc départemental du Sausset Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-26T16:00:00+02:00 – 2026-07-26T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-26T16:00:00+02:00 – 2026-07-26T17:00:00+02:00

Suivez les aventures de Nasr Eddin, tour à tour pauvre, voleur, artisan, tailleur, vendeur, bouffon du roi, Cadi, Iman ou encore mari et père de famille…

Un moment de partage et d’émotion porté par les artistes de la Compagnie du « Petit théâtre permanent », avec ces histoires aussi appelées « Petites perles », perles à penser, à réfléchir, à être ensemble, trésors d’intelligence, de malice et de réflexion.

Parc départemental du Sausset Avenue Raoul Dufy 93600 Aulnay-sous-Bois Aulnay-sous-Bois 93600 Gros Saule Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 71 29 20 80 https://parcsinfo.seinesaintdenis.fr Venir en transports en commun

RER

Ligne B : arrêt « Villepinte – Parc du Sausset « (au cœur du parc).

Autobus

Ligne 45 : arrêt « Poisson »

Lignes 607 / 609 / 615 /617 / 642 : arrêt « Gare RER de Villepinte – Parc du Sausset »

Venir en voiture

– Autoroute A3 : sortie RN2 Aulnay Z.I.

– Autoroute A104 : sortie n°1 – Parc départemental du Sausset

– RN2 : Sortie Parc départemental du Sausset

Venir en vélo

Des parking à vélos vous attendent dans le parc à proximité de la buvette et des aires de jeux.

Une lecture spectacle tout public racontant les aventures de Nasr Eddin, personnage mythique du folklore traditionnel du Moyen Orient. histoires spectacle

Conseil départemental 93