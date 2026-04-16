Bel-Air-Val-d’Ance

VOYAGE EN ITALIE

Bel-Air-Val-d’Ance Lozère

Tarif : 12 – 12 – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 20:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Venez savourer la Dolce Vita ! Rejoignez-nous pour une soirée inoubliable placée sous le signe de l’Italie.

Au programme un dîner Italien animé par le groupe Riva Musica Italiana et son ambiance festive garantie avec des airs Italiens qui vous feront chanter et danser.

Réservations obligatoires avant le 30 avril, places limitées.

Organisée par l’Association Dolce Vita Evenementiel.

Venez savourer la Dolce Vita ! Rejoignez-nous pour une soirée inoubliable placée sous le signe de l’Italie.

Au programme un dîner Italien animé par le groupe Riva Musica Italiana avec un spectacle en 3 univers

– Traditionnel avec les grands titres incontournables à la mandoline O Sole Mio…

– Populaire avec les grands standards de la musique populaire italienne Adriano Celentano, Toto Cotugno…

– Original qui révise des grands standard internationaux de Sting, Georges Benson… en Italien.

Ambiance festive garantie avec des airs Italiens qui vous feront chanter et danser.

Réservations obligatoires avant le 30 avril, places limitées.

Organisée par l’Association Dolce Vita Evenementiel. .

Bel-Air-Val-d’Ance 48600 Lozère Occitanie +33 7 84 15 81 78 dolcevitachambon@gmail.com

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English :

Come and enjoy the Dolce Vita! Join us for an unforgettable Italian evening.

The program includes an Italian dinner hosted by the Riva Musica Italiana group, with its guaranteed festive atmosphere and Italian tunes that will have you singing and dancing.

Reservations required by April 30, places are limited.

Organized by the Association Dolce Vita Evenementiel.

L’événement VOYAGE EN ITALIE Bel-Air-Val-d’Ance a été mis à jour le 2026-04-16 par 48-OT Langogne