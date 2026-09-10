Voyage en Italie, Bibliothèque Landry, Rennes

Informations pratiques

Voyage en Italie 2 – 31 octobre Bibliothèque Landry Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T14:30:00+02:00 – 2026-10-02T18:30:00+02:00

Fin : 2026-10-31T14:30:00+01:00 – 2026-10-31T18:00:00+01:00

La bibliothèque Landry expose les photographies d’un habitant du quartier : Jacques Poissenot. Pendant tout le mois d’octobre découvrez l’Italie sans bouger de votre quartier ! Cette sélection est proposée dans le cadre du bicentenaire de la photographie.

Visite en présence du photographe le samedi 3 octobre à 11h.

Tout public.

Bibliothèque Landry 100, rue de Châteaugiron 35000 Rennes Rennes 35000 La Pommeraie Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 39 http://bibliotheques.rennes.fr

Exposition photographique exposition photographie

Jacques Poissenot