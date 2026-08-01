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AGENDA · Venterol

Voyage en Italie Venterol

vendredi 21 août 2026 · Venterol

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
25 rue du bout du monde
Ville
26110 Venterol
Département
Drôme
Tarif

Venterol

Voyage en Italie

25 rue du bout du monde Venterol Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 10:00:00
fin : 2026-09-06 19:00:00

Date(s) :
2026-08-21

Des artistes locaux, peintres, sculpteurs, tourneurs sur bois, céramistes et photographes, vous invitent à découvrir leur vision de l’Italie. Une exposition riche en couleurs et en matières, au Temple de Venterol.
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25 rue du bout du monde Venterol 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 04 07 14 48  josee.gavarin@gmail.com

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English :

Local artists—painters, sculptors, woodturners, ceramicists, and photographers—invite you to discover their vision of Italy. An exhibition rich in colors and textures, at the Temple de Venterol.

L’événement Voyage en Italie Venterol a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

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