Informations pratiques

Venterol

Voyage en Italie

25 rue du bout du monde Venterol Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 10:00:00

fin : 2026-09-06 19:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Des artistes locaux, peintres, sculpteurs, tourneurs sur bois, céramistes et photographes, vous invitent à découvrir leur vision de l’Italie. Une exposition riche en couleurs et en matières, au Temple de Venterol.

.

25 rue du bout du monde Venterol 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 04 07 14 48 josee.gavarin@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Local artists—painters, sculptors, woodturners, ceramicists, and photographers—invite you to discover their vision of Italy. An exhibition rich in colors and textures, at the Temple de Venterol.

L’événement Voyage en Italie Venterol a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale