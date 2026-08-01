Voyage en Italie Venterol
vendredi 21 août 2026 · Venterol
Informations pratiques
Venterol
Voyage en Italie
25 rue du bout du monde Venterol Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 10:00:00
fin : 2026-09-06 19:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Des artistes locaux, peintres, sculpteurs, tourneurs sur bois, céramistes et photographes, vous invitent à découvrir leur vision de l’Italie. Une exposition riche en couleurs et en matières, au Temple de Venterol.
.
25 rue du bout du monde Venterol 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 04 07 14 48 josee.gavarin@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Local artists—painters, sculptors, woodturners, ceramicists, and photographers—invite you to discover their vision of Italy. An exhibition rich in colors and textures, at the Temple de Venterol.
L’événement Voyage en Italie Venterol a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
À voir aussi à Venterol (Drôme)
- Exposition Voyage en Italie Temple de Venterol Venterol 21 août 2026
- Fête votive la venterolaise Venterol 22 août 2026