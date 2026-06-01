Voyage entre science et rêve au jardin astronomique, Planétarium de Vaulx-en-Velin, Vaulx-en-Velin

Voyage entre science et rêve au jardin astronomique Samedi 6 juin, 14h30 Planétarium de Vaulx-en-Velin Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Lors de cette balade poétique et sensorielle, venez explorer les paysages de la planète Terre, découvrir ses écosystèmes et en apprendre plus sur l’horticulture lyonnaise.

Un événement en libre accès, ouvert à tous !

Planétarium de Vaulx-en-Velin Place de la Nation 69120 Vaulx-en-Velin Vaulx-en-Velin 69120 Vernay Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 79 50 13 https://www.planetariumvv.com/ Le Planétarium est un équipement culturel de la Ville de Vaulx-en-Velin dédié à la découverte de l’astronomie, de l’exploration spatiale et de l’astrophysique. En transports en commun :

Bus C3, C8, 52 ou 57, arrêt « Vaulx Hôtel de Ville Campus ».

Depuis le périphérique Laurent Bonnevay, suivre « Vaulx-en-Velin centre ». Passer le pont de Cusset, puis toujours tout droit en tenant la droite, suivre « Hôtel de Ville ». Parking de l’Hôtel de Ville gratuit.

Lors de cette balade poétique et sensorielle, venez explorer les paysages de la planète Terre, découvrir ses écosystèmes et en apprendre plus sur l’horticulture lyonnaise.

©Ville de Vaulx-en-Velin