Brunch Electronik Lyon Grand Parc Miribel Jonage Vaulx-en-Velin

Vaulx-en-Velin

Brunch Electronik Lyon

Grand Parc Miribel Jonage Chemin de la Bletta Vaulx-en-Velin Rhône

Tarif : 15 – 15 – 125 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-12

Après une première édition mémorable en septembre dernier, le Brunch Electronik est de retour à Lyon sur 2 jours les 13 et 14 septembre au Grand Parc Miribel Jonage !

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Grand Parc Miribel Jonage Chemin de la Bletta Vaulx-en-Velin 69120 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes info.france@brunchelectronik.com

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English :

After a memorable first edition last September, the Brunch Electronik is back in Lyon for 2 days on September 13 and 14 at the Grand Parc Miribel Jonage!

L’événement Brunch Electronik Lyon Vaulx-en-Velin a été mis à jour le 2026-05-12 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme