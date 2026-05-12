Brunch Electronik Lyon Grand Parc Miribel Jonage Vaulx-en-Velin
Brunch Electronik Lyon Grand Parc Miribel Jonage Vaulx-en-Velin samedi 12 septembre 2026.
Vaulx-en-Velin
Brunch Electronik Lyon
Grand Parc Miribel Jonage Chemin de la Bletta Vaulx-en-Velin Rhône
Tarif : 15 – 15 – 125 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-12
Après une première édition mémorable en septembre dernier, le Brunch Electronik est de retour à Lyon sur 2 jours les 13 et 14 septembre au Grand Parc Miribel Jonage !
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Grand Parc Miribel Jonage Chemin de la Bletta Vaulx-en-Velin 69120 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes info.france@brunchelectronik.com
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English :
After a memorable first edition last September, the Brunch Electronik is back in Lyon for 2 days on September 13 and 14 at the Grand Parc Miribel Jonage!
L’événement Brunch Electronik Lyon Vaulx-en-Velin a été mis à jour le 2026-05-12 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme