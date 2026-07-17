Visites guidée de la TASE et sa Petite Cité, Usine TASE, Vaulx-en-Velin

Informations pratiques

Visites guidée de la TASE et sa Petite Cité 19 et 20 septembre Usine TASE Métropole de Lyon

Gratuit sur inscription et ouvert à toutes et tous !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Au cours de cette balade de 1h30, nous déambulerons dans la Petite Cité ouvrière, demeurée presque intacte depuis sa construction en 1924. De nombreuses thématiques seront abordées, parmi lesquelles le paternalisme de la famille Gillet, les conditions de travail dans l’industrie de la viscose ou encore les luttes menées par les ouvriers pour améliorer leurs conditions de vie et de travail.

Nous nous arrêterons devant les lieux emblématiques de la cité, tels que le restaurant La Boule en Soie, la place de l’ancienne église ou encore l’ancienne infirmerie, pour retracer l’histoire et comprendre leur rôle dans la vie quotidienne des habitants.

La visite se poursuivra au cœur de l’usine TASE, dans les ateliers d’Isabelle Moulin, où vous découvrirez un somptueux métier à tisser la dentelle de Lyon ainsi qu’une remarquable collection d’objets issus des greniers de l’école de la Martinière.

Usine TASE 8 Allée du textile 69120 Vaulx-en-Velin Vaulx-en-Velin 69120 La Soie Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes https://www.ensemble-cusset-tase.com/ https://www.facebook.com/ensemble.cusset.tase [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/visite-guidee-de-la-tase-et-sa-petite-cite »}] Créée en 1925, l’usine TASE (Textile Artificiel du Sud-Est) a été fondée par la famille Gillet ayant fait fortune dans la teinture en créant le noir absolu sur soie naturelle.

Cette usine de viscose, dangereuse et polluante, est construite loin de la ville et mobilise le chemin de fer de l’est lyonnais, l’énergie du Rhône captée par l’usine de Cusset et la nappe phréatique abondante présente en faible profondeur à Vaulx-en-Velin.

Avec ses cités-jardins, son foyer de jeunes filles, son église et son dispensaire, l’usine classée forme un ensemble industriel remarquable presque entièrement préservée, sans pareil dans la métropole. Métro A Vaulx-en-Velin la Soie

Tramway T3

Tramway T7

Au cours de cette balade de 1h30, nous déambulerons dans la Petite Cité ouvrière, demeurée presque intacte depuis sa construction en 1924. De nombreuses thématiques seront abordées, parmi lesquelles …

©Jacques Duchesne