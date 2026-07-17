Se déshabiter : un solo de danse par Hugo Daubresse, Usine TASE, Vaulx-en-Velin

Informations pratiques

Se déshabiter : un solo de danse par Hugo Daubresse Samedi 19 septembre, 20h00 Usine TASE Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00

Se déshabiter : Un solo de danse par Hugo Daubresse

Restitution de la résidence à la TASE du danseur contemporain Hugo Daubresse au cœur de l’usine TASE. Une œuvre en résonance avec la Biennale d’Art Contemporain.

Usine TASE 8 Allée du textile 69120 Vaulx-en-Velin Vaulx-en-Velin 69120 La Soie Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes https://www.ensemble-cusset-tase.com/ https://www.facebook.com/ensemble.cusset.tase Créée en 1925, l’usine TASE (Textile Artificiel du Sud-Est) a été fondée par la famille Gillet ayant fait fortune dans la teinture en créant le noir absolu sur soie naturelle.

Cette usine de viscose, dangereuse et polluante, est construite loin de la ville et mobilise le chemin de fer de l’est lyonnais, l’énergie du Rhône captée par l’usine de Cusset et la nappe phréatique abondante présente en faible profondeur à Vaulx-en-Velin.

Avec ses cités-jardins, son foyer de jeunes filles, son église et son dispensaire, l’usine classée forme un ensemble industriel remarquable presque entièrement préservée, sans pareil dans la métropole. Métro A Vaulx-en-Velin la Soie

Tramway T3

Tramway T7

Se déshabiter : Un solo de danse par Hugo Daubresse

©hugodaubresse