Un jeu vidéo sur la TASE : TASE Memory, Usine TASE, Vaulx-en-Velin

Informations pratiques

Un jeu vidéo sur la TASE : TASE Memory 19 et 20 septembre Usine TASE Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’architecte Azel Laâlej, l’association Vive la TASE ! et le laboratoire MAP-Aria de l’École nationale supérieure d’architecture de Lyon portent un projet ambitieux : créer, d’ici 2027, un jeu vidéo immersif consacré à l’Usine TASE et à son ensemble urbain.

Rues, bâtiments et reconstitutions d’édifices disparus deviendront un véritable terrain d’exploration et d’expérimentation, où se croisent différentes époques. Nourri par les récits de celles et ceux qui ont fait vivre la TASE, ce projet associe sauvegarde, valorisation et médiation d’un patrimoine à la fois matériel et immatériel.

Venez découvrir l’avancement du travail grâce à un casque de réalité virtuelle qui vous plongera au cœur du quartier, de son architecture et de son histoire.

Usine TASE 8 Allée du textile 69120 Vaulx-en-Velin Vaulx-en-Velin 69120 La Soie Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes https://www.ensemble-cusset-tase.com/ https://www.facebook.com/ensemble.cusset.tase Créée en 1925, l’usine TASE (Textile Artificiel du Sud-Est) a été fondée par la famille Gillet ayant fait fortune dans la teinture en créant le noir absolu sur soie naturelle.

Cette usine de viscose, dangereuse et polluante, est construite loin de la ville et mobilise le chemin de fer de l’est lyonnais, l’énergie du Rhône captée par l’usine de Cusset et la nappe phréatique abondante présente en faible profondeur à Vaulx-en-Velin.

Avec ses cités-jardins, son foyer de jeunes filles, son église et son dispensaire, l’usine classée forme un ensemble industriel remarquable presque entièrement préservée, sans pareil dans la métropole. Métro A Vaulx-en-Velin la Soie

Tramway T3

Tramway T7

L’architecte Azel Laâlej, l’association Vive la TASE ! et le laboratoire MAP-Aria de l’École nationale supérieure d’architecture de Lyon portent un projet ambitieux : créer, d’ici 2027, un jeu vidéo …

©leprogrès