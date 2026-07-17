Exposition Elles et les Luttes : histoire des femmes de la TASE, Usine TASE, Vaulx-en-Velin

Informations pratiques

Exposition Elles et les Luttes : histoire des femmes de la TASE 19 et 20 septembre Usine TASE Métropole de Lyon

Visite libre et ouverte à toutes et tous !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Une exposition exceptionnelle consacrée à l’histoire des femmes de la TASE, imaginée par l’association Vive la TASE ! et l’atelier de surcyclage du CCO.

Des sheds de l’usine TASE au parc aux Hérissons, en passant par l’ancien foyer de jeunes filles Jeanne d’Arc, partez à la découverte de celles qui ont façonné l’histoire de la TASE.

Témoignages audio et vidéo, images d’archives et œuvres textiles réalisées lors d’un atelier artistique mené par Tina Marais donnent vie à leurs parcours.

À la croisée de la recherche historique et de la création artistique, cette exposition est le fruit de deux années de travail consacrées aux femmes et à leur place dans l’histoire de l’ensemble industriel.

Usine TASE 8 Allée du textile 69120 Vaulx-en-Velin Vaulx-en-Velin 69120 La Soie Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes https://www.ensemble-cusset-tase.com/ https://www.facebook.com/ensemble.cusset.tase Créée en 1925, l’usine TASE (Textile Artificiel du Sud-Est) a été fondée par la famille Gillet ayant fait fortune dans la teinture en créant le noir absolu sur soie naturelle.

Cette usine de viscose, dangereuse et polluante, est construite loin de la ville et mobilise le chemin de fer de l’est lyonnais, l’énergie du Rhône captée par l’usine de Cusset et la nappe phréatique abondante présente en faible profondeur à Vaulx-en-Velin.

Avec ses cités-jardins, son foyer de jeunes filles, son église et son dispensaire, l’usine classée forme un ensemble industriel remarquable presque entièrement préservée, sans pareil dans la métropole. Métro A Vaulx-en-Velin la Soie

Tramway T3

Tramway T7

Une exposition exceptionnelle consacrée à l’histoire des femmes de la TASE, imaginée par l’association Vive la TASE ! et l’atelier de surcyclage du CCO.

©vivelatase