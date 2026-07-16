Visite guidée de l’exposition Elles et les Luttes, Usine TASE, Vaulx-en-Velin

Informations pratiques

Visite guidée de l’exposition Elles et les Luttes 19 et 20 septembre Usine TASE Métropole de Lyon

Gratuit sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Une visite guidée de 1h30, animée par Maxime Sermet, pour découvrir l’histoire des femmes de la TASE à travers des images d’archives, des témoignages audio et vidéo, ainsi que les œuvres réalisées par l’atelier de surcyclage du CCO.

La visite débute sous la verrière de l’usine TASE, se poursuit dans la Petite Cité ouvrière puis dans l’ancien foyer de jeunes filles Jeanne d’Arc, avant de s’achever dans le parc du Hérisson, aménagé à proximité de l’ancien foyer.

En 1h30, plongez dans l’histoire de celles qui ont contribué à faire vivre la TASE et découvrez le fruit de deux années de recherches historiques et de création artistique. Les œuvres textiles de l’atelier de surcyclage du CCO, mené par Tina Marais, offrent un regard sensible et contemporain sur cette mémoire féminine.

Usine TASE 8 Allée du textile 69120 Vaulx-en-Velin Vaulx-en-Velin 69120 La Soie Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes https://www.ensemble-cusset-tase.com/ https://www.facebook.com/ensemble.cusset.tase [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/visite-guidee-de-lexposition-elles-et-les-luttes »}] Créée en 1925, l’usine TASE (Textile Artificiel du Sud-Est) a été fondée par la famille Gillet ayant fait fortune dans la teinture en créant le noir absolu sur soie naturelle.

Cette usine de viscose, dangereuse et polluante, est construite loin de la ville et mobilise le chemin de fer de l’est lyonnais, l’énergie du Rhône captée par l’usine de Cusset et la nappe phréatique abondante présente en faible profondeur à Vaulx-en-Velin.

Avec ses cités-jardins, son foyer de jeunes filles, son église et son dispensaire, l’usine classée forme un ensemble industriel remarquable presque entièrement préservée, sans pareil dans la métropole. Métro A Vaulx-en-Velin la Soie

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