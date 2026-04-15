Voyage fabuleux de l’huître, visite contée. Plage de Saussemare Saint-Aubin-sur-Mer

Saint-Aubin-sur-Mer

Voyage fabuleux de l’huître, visite contée.

Plage de Saussemare 943 Route de Saussemare Saint-Aubin-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 16:30:00

fin : 2026-05-02 18:30:00

Date(s) :

2026-05-02

À la découverte de l’huître la Veulaise, Programmation 2026 !

Inédit ! Une sortie contée, dédiée aux familles, vous est proposée au départ de la plage de Saussemare Saint-Aubin-sur-Mer.

Balade sur l’estran, où vous sera racontée l’histoire fabuleuse de l’huître en Côte d’Albâtre. Cette sortie sera clôturée par un moment convivial.

Animation proposée dans le cadre du dispositif DLAL FEAMPA.

RDV plage de Saussemare Saint-Aubin-sur-Mer, à 16h30. Enfants à partir de 6 ans, accompagnés d’un adulte.

Durée 1h30 à 2h. Prévoir des bottes ou des chaussures adéquates.

Gratuit, mais réservation obligatoire en ligne ou dans les bureaux de l’office de tourisme (nombre de participants limité). .

Plage de Saussemare 943 Route de Saussemare Saint-Aubin-sur-Mer 76740 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 00 63

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English : Voyage fabuleux de l’huître, visite contée.

L’événement Voyage fabuleux de l’huître, visite contée. Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre