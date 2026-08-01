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AGENDA · Fretigney-et-Velloreille

Voyage musical au salon de thé&café à Fretigney Fretigney-et-Velloreille

dimanche 16 août 2026 · Fretigney-et-Velloreille

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Adresse
Moulin de la Rouchotte
Ville
70130 Fretigney-et-Velloreille
Département
Haute-Saône
Tarif

Fretigney-et-Velloreille

Voyage musical au salon de thé&café à Fretigney

Moulin de la Rouchotte Fretigney-et-Velloreille Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

Le Salon de thé&café le Moulin de la Rouchotte vous invite à un voyage musical à partir de 15h30, avec Duo Imposteur’s qui revisite le répertoire de la chanson française. Participation au chapeau.   .

Moulin de la Rouchotte Fretigney-et-Velloreille 70130 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 75 64 14 

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English : Voyage musical au salon de thé&café à Fretigney

L’événement Voyage musical au salon de thé&café à Fretigney Fretigney-et-Velloreille a été mis à jour le 2026-08-06 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY