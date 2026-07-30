Voyage musical avec Metodi Rue Jacques Prévert Plédran

Informations pratiques

Plédran

Voyage musical avec Metodi

Rue Jacques Prévert Horizon Plédran Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 18:30:00

fin : 2026-09-11 21:00:00

Date(s) :

2026-09-11

Ancien candidat de The Voice en 2021, Metodi est chanteur, chef de chœur et coach vocal pour The Voice Kids. Entouré de musiciens professionnels et de choristes, il propose un voyage musical entre chanson française, musiques du monde et créations originales. Son univers mêle émotion, partage et énergie, avec une forte proximité avec le public.

Répertoire chansons françaises, musique du monde (Afrique, Balkans, Méditerranée), pop internationale et compositions originales.

Le concert sera suivi d’un verre de l’amitié. .

Rue Jacques Prévert Horizon Plédran 22960 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 64 30 30

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English :

L’événement Voyage musical avec Metodi Plédran a été mis à jour le 2026-07-30 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme