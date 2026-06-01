La Chapelle-sur-Dun

Voyage sonore en terre d’Accord

Jardin Terre d’Accord La Chapelle-sur-Dun Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 17:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

En lien avec la magie du jardin d’art, laissez-vous envelopper par des vagues de sons activées par une variété d’instruments vibratoires tels que bols tibétains, en cristal, gongs, tambour. Confortablement allongé, elles vous guident vers une relaxation profonde. Animé par Liliane Lepicard, pianiste et professeur. Elle est formée à l’Académie Peter Hess pour les bols chantants et Laurent Huguelit pour le tambour.

Réservation obligatoire sur billetweb. Apporter un plaid et un coussin pour la tête, nous fournissons les tapis.

A 17h au jardin d’art Terre d’Accord. .

Jardin Terre d’Accord La Chapelle-sur-Dun 76740 Seine-Maritime Normandie +33 6 76 59 35 18

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English : Voyage sonore en terre d’Accord

L’événement Voyage sonore en terre d’Accord La Chapelle-sur-Dun a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre