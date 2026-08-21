AGENDA · Saint-Viaud
VOYAGE SONORE Saint-Viaud
dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Viaud
Informations pratiques
Saint-Viaud
VOYAGE SONORE
Le Plessis Grimaud Saint-Viaud Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 18:00:00
fin : 2026-09-20 19:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Voyage sonore ouvert à tous, guidé par Adeline et Yannick.
Renseignements 07 81 64 37 48.
Prix libre conseillé 15€.
.
Le Plessis Grimaud Saint-Viaud 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 39 95 86 leplessisgrimaud@gmail.com
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English :
L’événement VOYAGE SONORE Saint-Viaud a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Saint Brevin
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