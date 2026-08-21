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AGENDA · Saint-Viaud

VOYAGE SONORE Saint-Viaud

dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Viaud

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Le Plessis Grimaud
Ville
44320 Saint-Viaud
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Saint-Viaud

VOYAGE SONORE

Le Plessis Grimaud Saint-Viaud Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 18:00:00
fin : 2026-09-20 19:30:00

Date(s) :
2026-09-20

Voyage sonore ouvert à tous, guidé par Adeline et Yannick.
Renseignements 07 81 64 37 48.
Prix libre conseillé 15€.

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Le Plessis Grimaud Saint-Viaud 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 39 95 86  leplessisgrimaud@gmail.com

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English :

L’événement VOYAGE SONORE Saint-Viaud a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Saint Brevin

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