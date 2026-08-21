Informations pratiques

Saint-Viaud

VOYAGE SONORE

Le Plessis Grimaud Saint-Viaud Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 18:00:00

fin : 2026-09-20 19:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Voyage sonore ouvert à tous, guidé par Adeline et Yannick.

Renseignements 07 81 64 37 48.

Prix libre conseillé 15€.

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Le Plessis Grimaud Saint-Viaud 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 39 95 86 leplessisgrimaud@gmail.com

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English :

L’événement VOYAGE SONORE Saint-Viaud a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Saint Brevin