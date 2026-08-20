Champ libre, Bibliothèque municipale, Saint-Viaud

Informations pratiques

Champ libre Dimanche 4 octobre, 17h00 Bibliothèque municipale Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T17:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T17:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:00:00+02:00

Spectacle familial à partir de 5 ans.

Renseignements auprès de la bibliothèque de Saint-Viaud : 02 40 27 63 04

Bibliothèque municipale 18 rue du faubourg saint-Jean 44320 Saint-Viaud Saint-Viaud 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Christel Delpeyroux