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Champ libre, Bibliothèque municipale, Saint-Viaud

dimanche 4 octobre 2026 · Bibliothèque municipale · Saint-Viaud

Champ libre, Bibliothèque municipale, Saint-Viaud

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque municipale
Adresse
18 rue du faubourg saint-Jean 44320 Saint-Viaud
Ville
44320 Saint-Viaud
Département
Loire-Atlantique

Champ libre Dimanche 4 octobre, 17h00 Bibliothèque municipale Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-04T17:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-04T17:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:00:00+02:00

Spectacle familial à partir de 5 ans.
Renseignements auprès de la bibliothèque de Saint-Viaud : 02 40 27 63 04

Bibliothèque municipale 18 rue du faubourg saint-Jean 44320 Saint-Viaud Saint-Viaud 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Christel Delpeyroux

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