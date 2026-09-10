Les murmures du passé au Pé au Midy, Le Pé au Midy, Saint-Viaud
samedi 19 septembre 2026 · Le Pé au Midy · Saint-Viaud
Informations pratiques
Les murmures du passé au Pé au Midy 19 et 20 septembre Le Pé au Midy Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Venez découvrir l’histoire du château du Pé au Midy à travers une exposition de photos anciennes, une conférence et des animations musicales et artistiques. Un après-midi convivial pour célébrer le patrimoine local et partager la mémoire de Saint-Viaud.
Le Pé au Midy 44320 Saint-Viaud Saint-Viaud 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Venez découvrir l’histoire du château du Pé au Midy à travers une exposition de photos anciennes, une conférence et des animations musicales et artistiques. Un après-midi convivial pour célébrer le…
©Yohan Gaborit
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