Voyage Voyage Comédie de Limoges Limoges

Voyage Voyage

Comédie de Limoges 1 Rue de la Cité Limoges Haute-Vienne

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-08

2026-03-06

Les vacances c’est fait pour souder un couple. Soit ça passe, soit ça casse ! En 6 ans de relation, Élodie et Bastien ne sont jamais partis en vacances ensemble. Mais cette fois-ci, c’est la bonne ils s’offrent enfin un voyage aux Seychelles ! Sauf que… la porte refuse de s’ouvrir ! Pour pouvoir sauver leur couple, ils vont transformer leur salon en destination de rêve. Ils voulaient voyager. Ils vont devoir improviser. Voyage Voyage explore avec tendresse et humour les désirs, les frustrations et les petits travers de la vie à deux. .

English : Voyage Voyage

