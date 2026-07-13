VOYAGER AVEC MARC ROGER LECTURE/RENCONTRE LE SENTIMENT DU LITTORAL Urville-Nacqueville La Hague

Informations pratiques

La Hague

VOYAGER AVEC MARC ROGER LECTURE/RENCONTRE LE SENTIMENT DU LITTORAL

Urville-Nacqueville 625 Rue Saint-Laurent La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 18:00:00

fin : 2026-07-23 20:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Lecteur, marcheur et écrivain, pendant un an, du 21 janvier au 16 décembre 2023, Marc Roger alongé le littoral français depuis la frontière belge(Bray-Dunes) jusqu’à la frontière espagnole (Hendaye).120 étapes-lecture, dont trois dans La Hague, ont émaillé les 5 000 kilomètres de ce voyage hors du commun. Témoignage de son périple, son livre «Le sentiment du Littoral» est paru en 2025. Au fil de son périple, il a photographié des milliers de paysages pour témoigner du recul du trait de côte dû aux facteurs conjugués de l’érosion, duchangement climatique et de l’élévation du niveau de la mer. Ces photographies révèlent les défis environnementaux et humains auxquels sont exposées ces zones entre terre et océan. .

Urville-Nacqueville 625 Rue Saint-Laurent La Hague 50460 Manche Normandie +33 2 33 95 90 99 reseauzigzag@lahague.com

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English : VOYAGER AVEC MARC ROGER LECTURE/RENCONTRE LE SENTIMENT DU LITTORAL

L’événement VOYAGER AVEC MARC ROGER LECTURE/RENCONTRE LE SENTIMENT DU LITTORAL La Hague a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Cotentin La Hague