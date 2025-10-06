Voyages dans le temps heure du conte Place René Monory Dangé-Saint-Romain mercredi 22 juillet 2026.

Dangé-Saint-Romain

Voyages dans le temps heure du conte

Place René Monory Médiathèque de Dangé Saint Romain Dangé-Saint-Romain Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:30:00

fin : 2026-07-22 11:30:00

Date(s) :

2026-07-22

.

Place René Monory Médiathèque de Dangé Saint Romain Dangé-Saint-Romain 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 79 mediatheque.dange@grand-chatellerault.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Voyages dans le temps heure du conte

L’événement Voyages dans le temps heure du conte Dangé-Saint-Romain a été mis à jour le 2026-06-11 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne