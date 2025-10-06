Voyages dans le temps heure du conte Place René Monory Dangé-Saint-Romain
Voyages dans le temps heure du conte Place René Monory Dangé-Saint-Romain mercredi 22 juillet 2026.
Dangé-Saint-Romain
Voyages dans le temps heure du conte
Place René Monory Médiathèque de Dangé Saint Romain Dangé-Saint-Romain Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:30:00
fin : 2026-07-22 11:30:00
Date(s) :
2026-07-22
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Place René Monory Médiathèque de Dangé Saint Romain Dangé-Saint-Romain 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 79 mediatheque.dange@grand-chatellerault.fr
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English : Voyages dans le temps heure du conte
L’événement Voyages dans le temps heure du conte Dangé-Saint-Romain a été mis à jour le 2026-06-11 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne