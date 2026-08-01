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AGENDA · Penvénan

Voyages en cabanes Festival Partages d’été Médiathèque Penvénan

jeudi 13 août 2026 · Médiathèque · Penvénan

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Médiathèque
Adresse
12 Place de l'Église
Ville
22710 Penvénan
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Penvénan

Voyages en cabanes Festival Partages d’été

Médiathèque 12 Place de l’Église Penvénan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 19:30:00
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

Ce spectacle propose de partager nos souvenirs de cabanes et des voyages immobiles que nos imaginaires développent dans nos environnements quotidiens…   .

Médiathèque 12 Place de l’Église Penvénan 22710 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 42 42 49 26 

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English :

L’événement Voyages en cabanes Festival Partages d’été Penvénan a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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