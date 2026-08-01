Voyages en cabanes Festival Partages d’été Médiathèque Penvénan

Informations pratiques

Penvénan

Voyages en cabanes Festival Partages d’été

Médiathèque 12 Place de l’Église Penvénan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 19:30:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Ce spectacle propose de partager nos souvenirs de cabanes et des voyages immobiles que nos imaginaires développent dans nos environnements quotidiens… .

Médiathèque 12 Place de l’Église Penvénan 22710 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 42 42 49 26

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Voyages en cabanes Festival Partages d’été Penvénan a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose