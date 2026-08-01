Voyages en cabanes Festival Partages d’été Médiathèque Penvénan
jeudi 13 août 2026 · Médiathèque · Penvénan
Informations pratiques
Penvénan
Voyages en cabanes Festival Partages d’été
Médiathèque 12 Place de l’Église Penvénan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 19:30:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Ce spectacle propose de partager nos souvenirs de cabanes et des voyages immobiles que nos imaginaires développent dans nos environnements quotidiens… .
Médiathèque 12 Place de l’Église Penvénan 22710 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 42 42 49 26
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English :
L’événement Voyages en cabanes Festival Partages d’été Penvénan a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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