Informations pratiques

Saint-Cyr-des-Gâts

Voyages sonores concert vibratoire, piano solo et DJ set

Le Cep Saint-Cyr-des-Gâts Vendée

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 19:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Embarquez pour un voyage sonore au cœur de la nature

Voyages sonores concert vibratoire, piano solo et DJ set

Description commerciale

Venez vivre une soirée Chill au bord de l’eau et laissez-vous embarquer pour un voyage sonore au cœur de la nature.

Trois artistes, Ronan Daniel, Sophie Rivière et French Tourist, vous proposent une expérience musicale originale mêlant concert vibratoire, piano solo et DJ set vinyles & sound effects.

Une soirée placée sous le signe de la musique, de la détente et de la découverte, dans un cadre unique au bord de l’eau.

Vendredi 28 août 2026 à 19h

Le Cep Saint-Cyr-des-Gâts

️ Réservation obligatoire sur HelloAsso. .

Le Cep Saint-Cyr-des-Gâts 85410 Vendée Pays de la Loire commedepatincouffin@gmail.com

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English :

Embark on a musical journey into the heart of nature

L’événement Voyages sonores concert vibratoire, piano solo et DJ set Saint-Cyr-des-Gâts a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin