Voyagez au cœur des monuments grâce à la réalité virtuelle, Bibliothèque Champs-Manceaux, Rennes
mercredi 16 septembre 2026 · Bibliothèque Champs-Manceaux · Rennes
Informations pratiques
Voyagez au cœur des monuments grâce à la réalité virtuelle Mercredi 16 septembre, 15h00 Bibliothèque Champs-Manceaux Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T15:00:00+02:00 – 2026-09-16T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-16T15:00:00+02:00 – 2026-09-16T17:00:00+02:00
Une découverte de monuments nationaux sous un angle inédit grâce à un casque VR !
Dans le cadre des journées européennes du patrimoine.
Tout public à partir de 12 ans.
Bibliothèque Champs-Manceaux Espace social et culturel Aimé Césaire, 15 rue René Moine 35200 Rennes Rennes 35200 Bréquigny Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 90 http://bibliotheques.rennes.fr
Atelier atelier réalité virtuelle
Magnific
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