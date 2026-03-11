Voyagez au coeur du monde avec Altaïr Le Groenland Place Bujault Melle

Voyagez au coeur du monde avec Altaïr Le Groenland

Place Bujault Metullum Melle Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

Groenland, du cirque avec les inuits, un film de Luc Denoyer

Sur la côte est du Groenland, l’extrême rigueur de l’environnement soumet les dernières communautés inuites aux conditions d’existences difficiles. Après de nombreuses expéditions das l’Arctique, Luc Denoyer a ressenti le besoin de partager des moments de complicité avec les populations locales. Ce film nous plonge au cœur d’une aventure polaire insolite et nous invite à partir à la rencontre des groenlandais les plus isolés. Une petite troupe de circassiens se lance dans un étonnant périple en kayak parmi les baleines et les glaces flottantes. Ils naviguent de village en village et proposent aux jeunes des ateliers d’initiation au cirque pour réaliser un spectacle dans ces paysages majestueux. .

Place Bujault Metullum Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 27 56 96 service.dlep@melle.fr

