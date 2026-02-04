Chaque année, l’Harmonie Mutuelle 20km de Paris permet de reverser plusieurs milliers d’euros à des associations solidaires.

Dans cet esprit, le Club des 20km de Paris souhaite transmettre aux plus jeunes les valeurs de solidarité et d’espoir à travers deux courses spécialement conçues pour eux.

Sans chronomètre ni compétition, ces épreuves sont l’occasion pour les enfants de vivre une première expérience de course, de partager un moment de joie, et surtout, de courir pour une bonne cause.

Sur les 20€ d’inscription à la course, 3€ seront reversés à une association solidaire qui sera annoncée très prochainement.

Chaque enfant recevra une médaille, un tee-shirt et un sac de ravitaillement. Une version connectée est également proposée aux enfants qui ne peuvent se déplacer au village et qui recevront leur récompense à la maison.

LE PARCOURS

Au programme, deux épreuves :

– 1000m pour les enfants de 6 à 9 ans (1 tour)

– 2000m pour les 10-13 ans (2 tours).

Un événement qui promet d’être solidaire et convivial !

En amont de la course Vredestein 20km de Paris qui aura lieu dans les rues de Paris, retrouvez la version familiale de la course, le samedi 10 octobre avec la Vredestein 20kids de Paris

Le samedi 10 octobre 2026

de 14h00 à 16h00

payant

Inscription individuelle : 20€

Réduction duo : – 5€ si vous avez 2 inscriptions dans votre panier

Public enfants et jeunes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 13 ans.

