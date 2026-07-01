Vues d’ici et autres images Exposition photographie Port-Blanc Penvénan
lundi 27 juillet 2026 · Port-Blanc · Penvénan
Informations pratiques
Penvénan
Vues d’ici et autres images Exposition photographie
Port-Blanc Boulevard de la Mer Penvénan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 15:00:00
fin : 2026-08-02 19:00:00
Date(s) :
2026-07-27
Des photos du Trégor, sur des supports différents, comme l’aluminium et le papier toilé (Canvas), un choix bien fondé qui magnifie les tirages photographiques de cette région haute en couleur. .
Port-Blanc Boulevard de la Mer Penvénan 22710 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 82 86 70 11
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English :
L’événement Vues d’ici et autres images Exposition photographie Penvénan a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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