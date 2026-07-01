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AGENDA · Penvénan

Vues d’ici et autres images Exposition photographie Port-Blanc Penvénan

lundi 27 juillet 2026 · Port-Blanc · Penvénan

Informations pratiques

Début
lundi 27 juillet 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Port-Blanc
Adresse
Boulevard de la Mer
Ville
22710 Penvénan
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Penvénan

Vues d’ici et autres images Exposition photographie

Port-Blanc Boulevard de la Mer Penvénan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 15:00:00
fin : 2026-08-02 19:00:00

Date(s) :
2026-07-27

Des photos du Trégor, sur des supports différents, comme l’aluminium et le papier toilé (Canvas), un choix bien fondé qui magnifie les tirages photographiques de cette région haute en couleur.   .

Port-Blanc Boulevard de la Mer Penvénan 22710 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 82 86 70 11 

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English :

L’événement Vues d’ici et autres images Exposition photographie Penvénan a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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