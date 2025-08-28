Vulgarisation pétillante de rudiments musicaux Théâtre Villeneuve-sur-Yonne

Vulgarisation pétillante de rudiments musicaux

Théâtre 25 Rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne Yonne

Début : 2026-03-01 17:00:00

Vous avez arrêté les cours de solfège avant même d’avoir commencé ?

Vous avez toujours voulu chanter, mais vos voisins n’aiment pas ça ?

Vous voulez briller dans vos prochains dîners mondains avec du vocabulaire musical ? Trois expertes loufoques sont là pour vous !

Nos trois spécialistes sont Témoins de Joda. Elles parcourent le monde pour prêcher la bonne parole et transmettre les rudiments de la musique. La beauté de leurs voix envoûte le public, qui se laisse bercer par les chansons de Joda, mais aussi par un éventail de chants, allant du traditionnel argentin à la chanson pour enfant, en passant par la musique religieuse du début du XXe siècle… avec un refrain le rire !

Mais qui est ce fameux Joda ? Il faudra voir le spectacle pour le savoir… .

Théâtre 25 Rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 38 57 66

