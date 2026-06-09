Vulgarisation scientifique Local du Vime Piégut-Pluviers

Piégut-Pluviers

Vulgarisation scientifique

Local du Vime 19 rue de la libération Piégut-Pluviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09 18:00:00

fin : 2026-06-09

Date(s) :

2026-06-09

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Local du Vime 19 rue de la libération Piégut-Pluviers 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 22 94 54

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English : Vulgarisation scientifique

L’événement Vulgarisation scientifique Piégut-Pluviers a été mis à jour le 2026-06-04 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin