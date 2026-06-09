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Vulgarisation scientifique Local du Vime Piégut-Pluviers

Vulgarisation scientifique Local du Vime Piégut-Pluviers

Vulgarisation scientifique Local du Vime Piégut-Pluviers mardi 9 juin 2026.

Lieu : Local du Vime

Adresse : 19 rue de la libération

Ville : 24360 Piégut-Pluviers

Département : Dordogne

Début : mardi 9 juin 2026

Fin : mardi 9 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Piégut-Pluviers

Vulgarisation scientifique

Local du Vime 19 rue de la libération Piégut-Pluviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 18:00:00
fin : 2026-06-09

Date(s) :
2026-06-09

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Local du Vime 19 rue de la libération Piégut-Pluviers 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 22 94 54 

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English : Vulgarisation scientifique

L’événement Vulgarisation scientifique Piégut-Pluviers a été mis à jour le 2026-06-04 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin

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