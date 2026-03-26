Vulves Asssassines en concert Le Cargö Caen
Vulves Asssassines en concert Le Cargö Caen samedi 21 novembre 2026.
Vulves Asssassines en concert
Le Cargö 9 cours Caffarelli Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 19:30:00
fin : 2026-11-21 23:59:00
Date(s) :
2026-11-21
Les Vulves assassines c’est du punk-rap de l’espace, avec DJ Conant et MC Vieillard, deux rappeuses hurleuses aux machines, et l’immense Samy à la guitare électrique. Les Vulves assassines font danser fort, chanter en coeur, saigner les oreilles.
Les Vulves assassines c’est du punk-rap de l’espace, avec DJ Conant et MC Vieillard, deux rappeuses hurleuses aux machines, et l’immense Samy à la guitare électrique. Les Vulves assassines font danser fort, chanter en coeur, saigner les oreilles. Et surtout, elles font réfléchir. Leurs deux albums, Godzilla 3000 (2019) et Das Kapital (2022) abordent les sujets importants la lutte des classes, les extra-terrestres, le chômage, l’IVG, les gros muscles, et bien sûr l’amour. En 2023, leur chanson La Retraite a été excessivement diffusée dans toutes les manifestations syndicales de France.
Les Vulves assassines, c’est l’espoir d’un monde meilleur, plus juste, un monde où le Cac40 serait le nom d’une boisson chocolatée bio et accessible à tous. Marxistes, féministes, elles chantent le futur. .
Le Cargö 9 cours Caffarelli Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 86 79 31 contact@lecargo.fr
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English : Vulves Asssassines en concert
Les Vulves assassines is space punk-rap, with DJ Conant and MC Vieillard, two screaming female rappers on machines, and the immense Samy on electric guitar. Les Vulves assassines make you dance hard, sing your heart out and make your ears bleed.
L’événement Vulves Asssassines en concert Caen a été mis à jour le 2026-03-24 par Calvados Attractivité
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