Vieux Marché, Côtes-d'Armor

17 janvier 2026, 15:00

28 février 2026, 17:00

2026-01-17 2026-02-28

Venez discuter en anglais en se baladant au Vieux Marché autour du Saint Ethurien. Ensuite on se réchauffe et on continue la conversation avec une boisson chaude (et pourquoi pas un gâteau ?) au Café Bellule.

Réservations obligatoires. 8 personnes max. .

Lieu-dit Kergoguen, Le Vieux-Marché 22420, Côtes-d'Armor, Bretagne. Tél: +33 6 75 88 67 13

