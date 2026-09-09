Wamen Le Makeda Marseille 5e Arrondissement
jeudi 3 décembre 2026 · Le Makeda · Marseille 5e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 5e Arrondissement
Wamen
Jeudi 3 décembre 2026 de 20h à 22h30. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 17 – 17 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-03 20:00:00
fin : 2026-12-03 22:30:00
Date(s) :
2026-12-03
Wamen en concert au Makeda le 3 décembre !
Wamen, c’est une voix à fleur de peau et une présence qui ne laisse personne indifférent. Franco-camerounaise, elle puise dans sa double culture une musique intense, entre émotion brute et héritage puissant.
Formée au théâtre et passionnée par les mots, elle raconte des histoires d’amour, de ruptures et de résilience avec une sincérité désarmante. Avec Discipline, elle s’impose comme une voix engagée et générationnelle.
Après des concerts complets à La Maroquinerie et à La Cigale, Wamen confirme sur scène, elle ne se contente pas de chanter, elle te touche. .
Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur com@lemakeda.com
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English :
Wamen in concert at Makeda on December 3!
L’événement Wamen Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille
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