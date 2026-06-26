WARLESSDUBFEST FESTIVAL SOUND SYSTEM BARNAVE Hangar haut village Barnave
samedi 8 août 2026 · Hangar haut village · Barnave
Informations pratiques
Barnave
WARLESSDUBFEST FESTIVAL SOUND SYSTEM BARNAVE
Hangar haut village 60 Chem. de Gaudune, 26310 Barnave Barnave Drôme
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif réduit
Ce tarif est destiné aux personnes qui rencontrent des difficultés financières ou pour qui le tarif classique représente un frein. La culture et le partage doivent rester ouverts à tous.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 15:00:00
fin : 2026-08-09 04:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Deuxième édition du WARLESSDUBFEST by Warless Sound System.
Programmation
LE FAUNE STEPPER
BHALE BACCE CREW
STEEL ALIVE
ETHNO RADO
ROOTICAL SOLDIERS
BEEKEEPER
WARLESS CREW
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Hangar haut village 60 Chem. de Gaudune, 26310 Barnave Barnave 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 01 34 35 92 warless-asso@outlook.fr
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English :
Second edition of WARLESSDUBFEST by Warless Sound System.
Lineup:
LE FAUNE STEPPER
BHALE BACCE CREW
STEEL ALIVE
ETHNO RADO
ROOTICAL SOLDIERS
BEEKEEPER
WARLESS CREW
L’événement WARLESSDUBFEST FESTIVAL SOUND SYSTEM BARNAVE Barnave a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme du Pays Diois
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