UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Barnave

WARLESSDUBFEST FESTIVAL SOUND SYSTEM BARNAVE Hangar haut village Barnave

samedi 8 août 2026 · Hangar haut village · Barnave

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Hangar haut village
Adresse
60 Chem. de Gaudune, 26310 Barnave
Ville
26310 Barnave
Département
Drôme
Tarif
12 12 Tarif réduit Ce tarif est destiné aux personnes qui rencontrent des difficultés financières ou pour qui le tarif classique représente un frein. La culture et le partage doivent rester ouverts à tous.

Barnave

WARLESSDUBFEST FESTIVAL SOUND SYSTEM BARNAVE

Hangar haut village 60 Chem. de Gaudune, 26310 Barnave Barnave Drôme

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit
Ce tarif est destiné aux personnes qui rencontrent des difficultés financières ou pour qui le tarif classique représente un frein. La culture et le partage doivent rester ouverts à tous.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 15:00:00
fin : 2026-08-09 04:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Deuxième édition du WARLESSDUBFEST by Warless Sound System.
Programmation

LE FAUNE STEPPER

BHALE BACCE CREW

STEEL ALIVE

ETHNO RADO

ROOTICAL SOLDIERS

BEEKEEPER

WARLESS CREW
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Hangar haut village 60 Chem. de Gaudune, 26310 Barnave Barnave 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 01 34 35 92  warless-asso@outlook.fr

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English :

Second edition of WARLESSDUBFEST by Warless Sound System.
Lineup:

LE FAUNE STEPPER

BHALE BACCE CREW

STEEL ALIVE

ETHNO RADO

ROOTICAL SOLDIERS

BEEKEEPER

WARLESS CREW

L’événement WARLESSDUBFEST FESTIVAL SOUND SYSTEM BARNAVE Barnave a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme du Pays Diois

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