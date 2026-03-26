Watergame Jardins du Pavillon de Vendôme Aix-en-Provence

Watergame

Samedi 23 mai 2026 de 12h à 19h. Jardins du Pavillon de Vendôme 32 rue Célony Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 12:00:00

fin : 2026-05-23 19:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Pour l’édition 2026 de WATERGAME, l’artiste Léa Puissant conduit un workshop avec les étudiants de l’ École Supérieure d’Art d’Aix-enProvence.

Après plusieurs mois de réflexion et une semaine de production, le jardin du Pavillon Vendôme devient le terrain de leurs créations. Première expérience de monstration pour certains, exercice professionnalisant pour d’autres, WATERGAME révèle l’art de demain.



Une programmation de voyons voir, en partenariat avec l’École Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence, dans le cadre du Printemps de l’Art Contemporain .

Jardins du Pavillon de Vendôme 32 rue Célony Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

For the 2026 edition of WATERGAME, artist Léa Puissant leads a workshop with students from the École Supérieure d?Art d?Aix-enProvence.

L’événement Watergame Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-24 par Mairie d’Aix-en-Provence