Wayves & The Foxtail Cover Band, Le RiveRhin de Village-neuf, Village-Neuf

Wayves & The Foxtail Cover Band Dimanche 21 juin, 11h00 Le RiveRhin de Village-neuf Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T11:00:00+02:00 – 2026-06-21T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T11:00:00+02:00 – 2026-06-21T16:00:00+02:00

L’association Art’Neuf vous propose de se retrouver pour la fête de la Musique sur la scène extérieure du RiveRhin de Village-Neuf le dimanche 21 juin 2026 dès 11h pour une journée musicale pleine de surprises.

Depuis 2015, la Fête de la Musique a installé ses micros sur la scène extérieure du RiveRhin. Tous les mélomanes peuvent ainsi profiter de concerts de qualité sur les pelouses aux abords de la salle culturelle.

Au programme, le trio acoustique pop-rock WAYVES et THE FOXTAIL COVER BAND, un groupe qui fait vibrer les scènes avec une énergie rock authentique, en revisitant les plus grands standards des années 60 à 2000. Ces deux groupes se produiront sur la grande scène du RiveRhin dans la fameuse convivialité village-neuvoise… Alors en avant la musique !

WAYVES

Ce groupe est composé de trois musiciens passionnés : Pablo, compositeur, guitariste et percussionniste, Siméon, chanteur et auteur/compositeur, ainsi que Manon, chanteuse, guitariste et autrice/compositrice. Ensemble, ils proposent une musique sincère et accessible, portée par des harmonies vocales, des arrangements acoustiques et une énergie conviviale. Inspiré par la pop et le rock contemporain, WAYVES revisite de grands titres français et internationaux dans un univers chaleureux et authentique. Leur répertoire mêle émotion, douceur et intensité, avec des reprises d’artistes comme Ed Sheeran, Imagine Dragons, Post Malone, Måneskin, Coldplay ou encore MC Solaar. Que ce soit autour d’un feu, lors d’un événement privé ou sur scène, WAYVES embarque son public dans une ambiance à la fois intimiste et dynamique. Le groupe propose un voyage musical varié, alternant morceaux sensibles, rythmes entraînants et classiques incontournables de la pop-rock actuelle.

THE FOXTAIL COVER BAND

Le groupe Foxtail a été fondé à Kembs en 2009 par Yves Thoma, guitariste, harmoniciste et chanteur du groupe.

Au fil des années et après plusieurs réorganisations, la formation actuelle se compose de Didier Groelly à la batterie, Renato Cammarano à la basse, Claude Magni aux claviers (synthétiseur et piano) et Massimo Diezo à la guitare solo et rythmique. Le répertoire du groupe, particulièrement varié, est exclusivement consacré aux grands standards du rock des années 1960 à 2000. Foxtail revisite ainsi des titres emblématiques d’artistes et groupes légendaires tels que Chuck Berry, Little Richard, Status Quo, AC/DC, Deep Purple, Black Sabbath, Johnny Hallyday, ZZ Top ou encore le Steve Miller Band, parmi bien d’autres. Depuis sa création, Foxtail a su s’imposer sur scène avec une énergie communicative, totalisant à ce jour plus de 350 concerts donnés en France, en Suisse et en Allemagne.

Les animations

Comme les années précédentes, des animations seront proposées pour les jeunes et les moins jeunes pendant toute la journée. Nos traditionnels jeux en bois géants seront mis à disposition du public, des jeux sélectionnés pour la simplicité de leurs règles, leurs parties courtes et destinés à un public de tous âges. Des animateurs feront découvrir aux participants de très beaux jeux en bois les étonneront, les surprendront, les passionneront.

Restauration et Boissons

Des stands de boissons et des food trucks seront présents sur le site de la Fête de la Musique afin de satisfaire l’appétit et les papilles des nombreux spectateurs.

Dimanche 21 juin 2026 à partir de 11h au RiveRhin (en extérieur)

11h00 : Ouverture des portes

12h30 : Wayves

13h30 : The Foxtail Cover Band

RiveRhin de Village-Neuf, 20 boulevard d’Alsace, 68128 Village-Neuf

Entrée Libre

Le RiveRhin de Village-neuf 20 boulevard d’Alsace, 68128 Village-Neuf Village-Neuf 68128 Haut-Rhin Grand Est

**L’association Art’Neuf vous propose de se retrouver pour la fête de la Musique sur la scène extérieure du RiveRhin de Village-Neuf le dimanche 21 juin 2026 dès 11h pour une journée musicale pleine …

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