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AGENDA · Périgueux

Webconférence reconversion professionnelle, périgueux, Périgueux

mardi 15 septembre 2026 · périgueux · Périgueux

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 15 septembre 2026
Lieu
périgueux
Adresse
24000
Ville
24000 Périgueux
Département
Dordogne

Webconférence reconversion professionnelle Mardi 15 septembre, 10h00 périgueux Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-15T10:00:00+02:00 – 2026-09-15T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-15T10:00:00+02:00 – 2026-09-15T12:00:00+02:00

périgueux 24000 Périgueux 24000 Clos-Chassaing – La Grenadière Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/717333/webconference-sur-la-reconversion-professionnelle-perigueux »}]
Présentation des étapes de la reconversion, des dispositifs d’accompagnement, financement de formation et actualités sur l’offre de formation région

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