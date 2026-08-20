Webconférence reconversion professionnelle, périgueux, Périgueux

Informations pratiques

Webconférence reconversion professionnelle Mardi 15 septembre, 10h00 périgueux Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-15T10:00:00+02:00 – 2026-09-15T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-15T10:00:00+02:00 – 2026-09-15T12:00:00+02:00

périgueux 24000 Périgueux 24000 Clos-Chassaing – La Grenadière Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/717333/webconference-sur-la-reconversion-professionnelle-perigueux »}]

Présentation des étapes de la reconversion, des dispositifs d’accompagnement, financement de formation et actualités sur l’offre de formation région