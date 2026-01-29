Webinaire : Advanced Coaching program – executive coaching professionnel HEC Paris Jouy-en-Josas Mardi 10 février, 12h00 sur inscription

Webinaire : Advanced Coaching program – executive coaching professionnel HEC Paris

30 minutes pour convaincre !

HEC Paris Executive Education a le plaisir de vous convier à une session d’information autour du Advanced Management Program – Executive Coaching Professionnel, le mardi 10 février 2025 de 12h à 12h30.

Vous envisagez de vous former au coaching professionnel ? Vous êtes en réflexion sur votre posture de manager-coach ou souhaitez approfondir vos pratiques ?

Cette session est faite pour vous.

Au programme :

Une présentation synthétique du programme et de ses bénéfices clés

Un échange Q&A avec 2 à 3 anciens participants, qui partageront un retour d’expérience concret, sincère et sans filtre

En seulement 30 minutes, vous découvrirez ce que le programme peut réellement changer dans une trajectoire professionnelle, et dans une posture managériale.

Pour qui ?

Professionnels de l’accompagnement, managers, RH ou personnes en transition qui souhaitent :

Se former au coaching professionnel

Développer une posture de coach dans leur environnement actuel

Structurer leur pratique selon les standards HEC Paris

Inscrivez-vous dès maintenant pour recevoir le lien de connexion.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-10T12:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-10T12:30:00.000+01:00

1

https://www.hec.edu/fr/executive-education/evenements/webinaire-advanced-coaching-program-executive-coaching-professionnel

HEC Paris 1 Rue de la Libération 78350 Jouy-en-Josas Les Metz Jouy-en-Josas 78350 Yvelines



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

