Webinaire Castanea Sativa, Ardèche (07), Veyras

Informations pratiques

Webinaire Castanea Sativa Mercredi 8 juillet, 04h30 Ardèche (07) Ardèche

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-08T04:30:00+02:00 – 2026-07-08T05:00:00+02:00

Fin : 2026-07-08T04:30:00+02:00 – 2026-07-08T05:00:00+02:00

La Chambre d’agriculture de l’Ardèche, en partenariat avec la Chambre d’agriculture d’Occitanie, l’INRAE et BIOGECO, propose un webinaire consacré aux plants de châtaigniers Castanea sativa résistants à la maladie de l’encre.

Cette conférence en ligne permettra de faire le point sur les avancées de la recherche et les perspectives offertes par l’identification de châtaigniers naturellement résistants. Les intervenants présenteront les méthodes de repérage et de sélection de ces arbres, les premiers résultats obtenus ainsi que les possibilités de participation des castanéiculteurs à cette démarche collective.

Au programme :

Quels espoirs pour la détection de châtaigniers Castanea sativa résistants à l’encre ?

Comment sont repérés les plants potentiellement résistants ?

Comment participer à la recherche de plants résistants ?

État des lieux des travaux en cours sur les premiers plants identifiés.

Mercredi 8 juillet 2026 de 13 h 30 à 14 h 30

Webinaire gratuit sur inscription

Un rendez-vous destiné aux castanéiculteurs, techniciens, porteurs de projet et plus largement à tous les professionnels intéressés par l’avenir de la filière castanéicole.

Ardèche (07) 07000 Veyras 07000 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://events.teams.microsoft.com/event/ed1d0f98-b80c-4141-84e8-1c0a8220a984@e18a9197-027b-480a-aceb-0be5fdb42920/registration »}] https://events.teams.microsoft.com/event/ed1d0f98-b80c-4141-84e8-1c0a8220a984@e18a9197-027b-480a-aceb-0be5fdb42920

La Chambre d’agriculture de l’Ardèch propose un webinaire consacré aux plants de châtaigniers Castanea sativa résistants à la maladie de l’encre. châtaignier castanéiculture

Chambre agriculture Ardèche