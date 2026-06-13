Webinaire : quelle place pour l’IA dans le travail social ?
Webinaire : quelle place pour l’IA dans le travail social ? vendredi 3 juillet 2026.
Qu’est-ce que l’intelligence artificielle et
comment fonctionne-t-elle ? Quels impacts de l’IA sur le travail social ?
Comment utiliser l’IA de manière adaptée dans le travail social ? Ces questions
seront discutées en visio lors de cette première Matinale de la recherche de l’observatoire
social parisien, le 3 juillet prochain. Inscrivez-vous !
Cette
rencontre de l’Observatoire social prend la forme d’une visio-conférence d’une
durée d’1 heure. Elle est ouverte aux professionnels, partenaires, étudiants et
chercheurs. L’objectif est de croiser recherche et pratiques.
Au
programme :
Yann
FERGUSON proposera
une présentation d’un travail scientifique. Celle-ci sera suivie d’une réaction
d’un acteur de terrain et d’un temps d’échange avec les participants.
En
pratique :
Rendez-vous
sur Teams, le vendredi 3 juillet 2026, de 9h30 à 10h30.
Le
saviez-vous ?
Cet
événement s’inscrit dans le cadre des missions de l’observatoire social (direction
des solidarités de la Ville de Paris), notamment :
•
mettre en lumière des travaux de recherche récents ;
• alimenter la réflexion des professionnels ;
• favoriser le dialogue entre recherche et action publique.
Contact
Pour
tout renseignement, vous pouvez contacter Ghislain Gabalda, chargé d’appui
à la recherche à l’Observatoire social : ghislain.gabalda@paris.fr
L’Observatoire
social parisien : comprendre pour – Ville de Paris
Yann FERGUSON, Sociologue à Inria et Directeur scientifique du LaborIA vous donne rendez-vous sur Teams pour en parler le vendredi 3 juillet.
Le vendredi 03 juillet 2026
de 09h30 à 10h30
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-03T12:30:00+02:00
fin : 2026-07-03T13:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-03T09:30:00+02:00_2026-07-03T10:30:00+02:00
https://teleservices.paris.fr/formsdases/jsp/site/Portal.jsp?page=forms&view=stepView&id_form=818&init=true ghislain.gabalda@paris.fr Lien d’inscription Lien d’inscription