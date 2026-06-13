Webinaire : quelle place pour l’IA dans le travail social ? vendredi 3 juillet 2026.

Qu’est-ce que l’intelligence artificielle et

comment fonctionne-t-elle ? Quels impacts de l’IA sur le travail social ?

Comment utiliser l’IA de manière adaptée dans le travail social ? Ces questions

seront discutées en visio lors de cette première Matinale de la recherche de l’observatoire

social parisien, le 3 juillet prochain. Inscrivez-vous !

Cette

rencontre de l’Observatoire social prend la forme d’une visio-conférence d’une

durée d’1 heure. Elle est ouverte aux professionnels, partenaires, étudiants et

chercheurs. L’objectif est de croiser recherche et pratiques.

Au

programme :

Yann

FERGUSON proposera

une présentation d’un travail scientifique. Celle-ci sera suivie d’une réaction

d’un acteur de terrain et d’un temps d’échange avec les participants.

En

pratique :

Rendez-vous

sur Teams, le vendredi 3 juillet 2026, de 9h30 à 10h30.

Lien

d’inscription

Le

saviez-vous ?

Cet

événement s’inscrit dans le cadre des missions de l’observatoire social (direction

des solidarités de la Ville de Paris), notamment :

•

mettre en lumière des travaux de recherche récents ;

• alimenter la réflexion des professionnels ;

• favoriser le dialogue entre recherche et action publique.

Contact

Pour

tout renseignement, vous pouvez contacter Ghislain Gabalda, chargé d’appui

à la recherche à l’Observatoire social : ghislain.gabalda@paris.fr

L’Observatoire

social parisien : comprendre pour – Ville de Paris

Yann FERGUSON, Sociologue à Inria et Directeur scientifique du LaborIA vous donne rendez-vous sur Teams pour en parler le vendredi 3 juillet.

Le vendredi 03 juillet 2026

de 09h30 à 10h30

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-03T12:30:00+02:00

fin : 2026-07-03T13:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-03T09:30:00+02:00_2026-07-03T10:30:00+02:00



https://teleservices.paris.fr/formsdases/jsp/site/Portal.jsp?page=forms&view=stepView&id_form=818&init=true ghislain.gabalda@paris.fr Lien d’inscription Lien d’inscription



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