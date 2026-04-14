Webinaire santé mentale : l’engagement collectif, un levier de rétablissement ?

Ce webinaire propose de découvrir les résultats de la recherche de Maud Hodebourg consacrée au militantisme en santé mentale chez les jeunes adultes concernés par un trouble psychique, dont un ouvrage est à paraitre.

À partir d’une enquête de terrain, il s’agira d’explorer comment l’engagement peut constituer, pour certaines personnes, un levier de rétablissement, de reconstruction identitaire et de lien social, tout en mettant en lumière ses limites et ses effets parfois ambivalents, notamment en matière de déstigmatisation.

Un temps d’échange permettra également de discuter des enjeux actuels du militantisme en santé mentale, à l’intersection des parcours individuels, des dynamiques collectives et des politiques publiques.

Présentation des travaux de recherche de Maud Hodebourg sur le militantisme en santé mentale chez les jeunes adultes

Le mardi 14 avril 2026

de 19h00 à 20h00

gratuit

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-14T22:00:00+02:00

fin : 2026-04-14T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-14T19:00:00+02:00_2026-04-14T20:00:00+02:00



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