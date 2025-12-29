Webinar « Comment se faire chasser sur Linkedin ? » HEC Alumni Paris Mardi 20 janvier 2026, 09h00 sur inscription

Webinar « Comment se faire chasser sur Linkedin ? » A HEC Alumni

Maîtriser LinkedIn et l’IA pour développer vos opportunités de carrière.

LinkedIn vient de faire évoluer en profondeur le fonctionnement de son moteur de recherche pour les recruteurs :

Bascule vers une logique IA-first

Passage à un système sémantique, vectoriel, et multi-objectif

Fin progressive de l’efficacité des logiques classiques : mots-clés, titres optimisés, répétition terminologique

Cette évolution impacte directement la visibilité des profils en repositionnement, transition ou reconversion, notamment pour les publics dirigeants, managers ou consultants.

Ce webinar intensif est conçu pou vous plonger au cœur de LinkedIn, vous permettant de maîtriser la plateforme et d’optimiser votre profil pour capter l’attention des recruteurs. Vous apprendrez à utiliser les fonctionnalités clés et les techniques avancées pour rendre votre profil plus visible et attractif.

La méthode « 3 B » :

Be Found : Apprenez à utiliser des mots-clés stratégiques pour augmenter votre visibilité.

Be Seen : Découvrez comment vos contenus mettent en valeur votre expertise et vos compétences uniques.

Be In Touch : Comprenez comment créer des connexions significatives et attirer des opportunités professionnelles.

L’impact de l’IA sur LinkedIn : Vous verrez comment l’intelligence artificielle (chatGPT) révolutionne la manière dont les profils sont construits, optimisés et interagissent sur LinkedIn.

Ce webinar est pour vous si :

Vous avez déjà un profil LinkedIn mais vous souhaitez renforcer votre attractivité

Vous êtes en recherche active de nouvelles opportunités de carrière

Expert

Cyril Bladier (E.07) est créateur de l’agence Business-on-Line, expert reconnu des réseaux sociaux. Ex ambassadeur officiel de LinkedIn en France, il vous donnera les meilleurs tips pour être plus efficace.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-20T09:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-20T11:00:00.000+01:00

