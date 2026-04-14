WEBINAR – Information sessions ERC Starting Grant 2027 (27-28/04/2026), En ligne, Orsay

WEBINAR – Information sessions ERC Starting Grant 2027 (27-28/04/2026) 27 et 28 avril En ligne Essonne

Inscription gratuite mais obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-27T09:30:00+02:00 – 2026-04-27T13:00:00+02:00

Fin : 2026-04-28T09:30:00+02:00 – 2026-04-28T12:30:00+02:00

Dans le cadre de l’accompagnement ERC-UPSaclay, une session d’information à destination des chercheur-se-s et enseignant-e-s – chercheur-se-s et personnels administratifs du périmètre de l’Université Paris-Saclay (et de l’Institut Polytechnique de Paris) est organisée au sujet de l’appel ERC Starting Grant 2027. Cette session se déroule sur deux matinées , les 27 et 28 avril 2026, en Visioconférence (en anglais).

Session plénière le lundi 27 avril 2026 :

• 9h30 – 11h15 : Présentation générale de l’appel ERC Starting Grant 2027. L’objectif de cette session sera de présenter les critères d’évaluation, la procédure de soumission ainsi que les panels d’évaluation de l’ERC

• 11h30 – 13h00 : Table-ronde, à laquelle des experts, lauréats et chargés d’affaires Europe participeront. Ce moment d’échanges sera l’occasion pour vous de bénéficier de conseils de la part de différents acteurs, et de poser toutes vos questions.

Session plénière le mardi 28 avril 2026 :

• 9h30 – 12h30 : Conseils sur la rédaction d’une proposition. Ce webinaire aura pour objectif d’apporter des conseils et exposer les meilleures pratiques pour préparer et optimiser votre candidature sur les parties B1 et B2. Un temps de questions/réponses est prévu en fin de session.

Sous réserve d’avoir participé aux webinaires et sur demande spécifique dans la fiche d’inscription, vous pourrez également bénéficier d’un entretien individuel d’une heure avec un de nos experts ERC autour de votre idée de projet. Les entretiens auront lieu les mercredi 18 et vendredi 20 mai 2026 (ou à des dates ultérieures) et se feront par visioconférence. Merci d’indiquer dans la partie « commentaires » du formulaire si vous avez des disponibilités particulières pour le jour choisi (matin, après-midi).

Si vous n’êtes pas disponible les 18 et 20 mai, vous pourrez bénéficier d’un entretien en ligne à une date ultérieure. Veillez à bien l’indiquer dans le formulaire d’inscription.

L’inscription est gratuite mais obligatoire.

Attention, ces webinaires ainsi que les entretiens individuels sont réservés aux chercheur-se-s, enseignant-e-s – chercheur-se-s et personnels administratifs faisant partie du périmètre de l’Université Paris-Saclay (ainsi que de l’Institut Polytechnique de Paris).

A noter : toutes les sessions se déroulant en visioconférence, le programme définitif inclura les liens pour connexion en ligne et sera transmis à l’ensemble des inscrits la semaine précédant le webinaire. Les personnes ayant demandé un entretien seront contactées peu après leur inscription pour adapter au mieux le service d’accompagnement à leurs connaissances de l’ERC et au statut de préparation de leur projet.

Si vous avez des questions concernant l’organisation de ces journées, n’hésitez pas à nous contacter: erc@universite-paris-saclay.fr

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N’hésitez pas à vous inscrire à la session d’accompagnement organisée par l’Université Paris-Saclay en vue de l’appel ERC Starting Grant 2027. erc Formation