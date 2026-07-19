Week-end anglais Ateliers enfants A vos pinceaux Sous le chapiteau de la plage Le Tréport

dimanche 9 août 2026 · Sous le chapiteau de la plage · Le Tréport

Informations pratiques

Le Tréport

Week-end anglais Ateliers enfants A vos pinceaux

Sous le chapiteau de la plage Place de la Batterie Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 10:00:00

fin : 2026-08-09 12:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Deux ateliers pour les jeunes artistes (au Tréport et à Mers les Bains), sur les pas de Turner, pour découvrir, observer et créer ! Un moment ludique et créatif pour découvrir l’univers de l’aquarelle. Age 6 à 12 ans. Sur réservation. Gratuit. .

Sous le chapiteau de la plage Place de la Batterie Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 7 72 06 46 28 henrot.sylvie@orange.fr

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English : Week-end anglais Ateliers enfants A vos pinceaux

L’événement Week-end anglais Ateliers enfants A vos pinceaux Le Tréport a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers