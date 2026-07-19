Week-end anglais Promenade guidée Sur les pas de Turner Ville de Eu et Ville de Mers les Bains Le Tréport
vendredi 7 août 2026 · Ville de Eu et Ville de Mers les Bains · Le Tréport
Informations pratiques
Le Tréport
Week-end anglais Promenade guidée Sur les pas de Turner
Ville de Eu et Ville de Mers les Bains Place Guillaume le Conquérant Le Tréport Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Promenade sur les pas de Turner (départ devant l’office du tourisme d’Eu, place Guillaume le Conquérant) Parcours commenté de Eu à Mers-les-Bains, avec Jonathan De Cesare, artiste-peintre, et Carole Folliot, guide. Prévoir des chaussures adaptées et une bouteille d’eau. Retour à Eu en voiture. Durée approximative 2h. Contribution libre pour soutenir l’association Réservation souhaitée. .
Ville de Eu et Ville de Mers les Bains Place Guillaume le Conquérant Le Tréport 76260 Seine-Maritime Normandie +33 7 72 06 46 28 henrot.sylvie@orange.fr
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English : Week-end anglais Promenade guidée Sur les pas de Turner
L’événement Week-end anglais Promenade guidée Sur les pas de Turner Le Tréport a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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