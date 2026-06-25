Week-end anglais Sur les pas de Turner Galerie Résonances Le Tréport vendredi 7 août 2026.

Le Tréport

Week-end anglais Sur les pas de Turner

Galerie Résonances 5/7 rue de la Tour Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-07

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-07

Cette deuxième édition sera placée sous le thème du Romantisme anglais, en lien avec l’œuvre de J.M.W. Turner et l’univers de Jane Austen. Au programme promenade commentée, ateliers d’aquarelle, expositions, conférences, animations britanniques et bal inspiré d’Orgueil et Préjugés.

Cet événement a pour objectif de mettre en valeur le patrimoine culturel, historique et touristique de notre territoire tout en renforçant les liens avec la culture britannique, particulièrement présente dans l’histoire des Trois Villes Sœurs. .

Galerie Résonances 5/7 rue de la Tour Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 7 72 06 46 28

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English : Week-end anglais Sur les pas de Turner

L’événement Week-end anglais Sur les pas de Turner Le Tréport a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers