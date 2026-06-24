Ligné

Week end animations

Ligné Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-11

Samedi repas moules/frites + concert

Structures gonflables.



Dimanche Chasse au trésor, balades à poney, structures gonflables.

Burgers maison, soirée dancefloor avec DJ, feu d’artifice à 23h.

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Ligné 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 51 41 66

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English :

Saturday: Mussels and fries + concert

Inflatable attractions.



Sunday: Treasure hunt, pony rides, inflatable attractions.

Homemade burgers, dance party with a DJ, fireworks at 11 p.m.

L’événement Week end animations Ligné a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme Destination Nord Charente