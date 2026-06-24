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Week end animations Ligné

Week end animations Ligné samedi 11 juillet 2026.

Ville
16140 Ligné
Département
Charente
Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Tarif

Ligné

Week end animations

Ligné Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-11

Samedi repas moules/frites + concert
Structures gonflables.

Dimanche Chasse au trésor, balades à poney, structures gonflables.
Burgers maison, soirée dancefloor avec DJ, feu d’artifice à 23h.
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Ligné 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 51 41 66 

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English :

Saturday: Mussels and fries + concert
Inflatable attractions.

Sunday: Treasure hunt, pony rides, inflatable attractions.
Homemade burgers, dance party with a DJ, fireworks at 11 p.m.

L’événement Week end animations Ligné a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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