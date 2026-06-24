Week end animations Ligné
Week end animations Ligné samedi 11 juillet 2026.
Ligné
Week end animations
Ligné Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-11
Samedi repas moules/frites + concert
Structures gonflables.
Dimanche Chasse au trésor, balades à poney, structures gonflables.
Burgers maison, soirée dancefloor avec DJ, feu d’artifice à 23h.
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Ligné 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 51 41 66
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English :
Saturday: Mussels and fries + concert
Inflatable attractions.
Sunday: Treasure hunt, pony rides, inflatable attractions.
Homemade burgers, dance party with a DJ, fireworks at 11 p.m.
L’événement Week end animations Ligné a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme Destination Nord Charente
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